Novo Pronto Atendimento de Alta Floresta será entregue em até um ano, afirmou prefeito

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciada em 14 de maio de 2012, com prazo para entrega em até 240 dias, a construção da ‘UPA’, localizada na Perimetral Rogerio Silva foi retomada este ano após uma reunião entre a Comissão de Gestores Municipais do Alto Tapajós. A unidade, que está sendo instalada na perimetral Rogério Silva, ao lado da 7ª Cia do Corpo de Bombeiros Militar, terá 1.100 metros quadrados quando concluída e capacidade de atendimento de até 200 pacientes por dia.

A obra em questão foi paralisada devido ao município não ter recursos para manter o custo de uma UPA regional. No dia 05 de novembro de 2018 o Ministério da Saúde abriu uma portaria dando liberdade para que o município reunisse a gestão do Alto Tapajós para estar readequando a estrutura para se tornar um PA (Pronto Atendimento). Na reunião com os gestores municipais do Alto Tapajós, ficou definido que ao invés de abrir a UPA regional, o município de Alta Floresta entrará com uma contrapartida para terminar a obra e abrir um PA para atender os munícipes. De acordo com o prefeito Asiel Bezerra, o município entrou com R$600 mil reais de investimento para o término da construção.

No início do mês de março, os reeducandos do Projeto ‘Nova Chance’ estiveram na obra realizando a limpeza do local. São eles os responsáveis pela retomada da obra que ainda não teve um prazo de conclusão divulgado. Porém, as expectativas são de que a obra esteja pronta em até um ano. “Cremos que no período de um ano as obras estarão terminadas e nós estaremos abrindo um Pronto Atendimento para atender a população de Alta Floresta”, disse Asiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Os valores aplicados na construção chegam a R$ 1.706.758,05, ao menos é este o montante divulgado na placa colocada no início das obras. A reportagem do Jornal O Diário tentou por diversas vezes falar com a Secretária Municipal de Saúde Roberta Cordeiro para saber sobre o andamento das obras do novo PA, porém, não conseguimos contato, uma vez que ela não se encontrava na Sec. de Saúde. Procuramos também a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal, mas até o fechamento desta edição não conseguimos resposta.