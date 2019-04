Secretaria Municipal de Agricultura de Apiacás participa da 3ª Tecnoalta

O Sindicato Rural de Alta Floresta, com o apoio do Sistema Famato, deu início hoje dia 25 e segue até o dia 27 de abril com a 3ª Tecnoalta. Esse evento tem por finalidade expor a tecnologia para o agronegócio e assim compartilhar conhecimentos e soluções tecnológicas para o setor produtivo rural. A Secretaria Municipal de Agricultura de Apiacás está marcando presença com a participação do veterinário Dr. Airton Marcelino que está expondo duas novilhas do produtor rural que faz parte da bacia leiteira senhor José Sindor onde as mesmas fazem parte do Programa de Melhoramento Genético. As duas novilhas que atende pelo nome de Medalha e Riqueza estão completando hoje 11 meses de idade, na qual já estão prontas para reprodução, comprovando assim que programa de melhoramento genético vem alcançando resultados positivos.

Para o veterinário Dr. Airton Marcelino, ver colher os frutos desse programa de melhoramento genético é uma grande satisfação. “ Trabalhamos duro para hoje estarmos aqui expondo esses animais que possuem uma genética de primeira, são novilhas que estão completando 11 meses de idade, e já estão no cio pela terceira vez, mostrando que quando se trabalha a parte da qualidade da genética conseguimos ter animais de ótima qualidade. Quero aqui agradecer o prefeito Adalto Zago e o Secretário de Agricultura João Bosco pelo apoio dado e aos produtores da bacia leiteira por confiarem em meu trabalho”. Ressalta o veterinário.

Assessoria de imprensa: Driely Melo