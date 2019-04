Inscrições para a escolha de novos conselheiros tutelares em Alta Floresta foram abertas

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foram abertas na última quarta-feira (24/04), as inscrições para os interessados em ocupar cargos de Conselheiros Tutelares em Alta Floresta. São cinco vagas para o mandato de 04 anos que inicia em 13 de janeiro de 2020. As inscrições vão até o dia 23 de maio e podem ser feitas na Sala do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) localizado na Rua B3, anexo ao Conselho Tutelar, ou diretamente no site da Prefeitura Municipal através do link altafloresta.mt.gov.br. As eleições ocorrem em 06 de outubro.

Para participar os candidatos deverão seguir alguns requisitos como ter mais de 21 anos, residir em Alta Floresta há no mínimo um ano, ter dois anos de experiência desenvolvendo trabalhos com crianças e adolescentes, entre outras especificações que devem ser consultadas no edital, disponibilizado no site da prefeitura. No Edital também consta a sequência das etapas que devem ser seguidas e observadas neste processo de escolha dos novos conselheiros, a começar pelas inscrições e entrega de documentos.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, a atual presidente do CMDCA, Márcia Trindade, disse que para ser um conselheiro tutelar é exigido capacitações especificas para poder atuar nesta área, sendo que no processo de eleição, o curso de capacitação será ofertado aos inscritos, uma vez que é um dos principais requisitos que garante as participações dos candidatos. Caso o candidato não tiver participação de 100% no curso de capacitação será automaticamente excluído. Márcia frisou que a votação será aberta para toda a população de Alta Floresta e feita através de urnas eletrônicas. A escolha poderá ser feita em dois pontos da cidade: na escola Jayme Verissimo de Campos Junior (localizada na Cidade Alta) e na Benjamim de Pádua (localizada na avenida Ariosto da Riva).