TIRO E QUEDA – 23.04.2019

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público e Mato Grosso (Sintep-MT) comunica paralisação de um dia, , amanhã, quarta-feira, 24/04. A mobilização reunirá toda a categoria na luta pela Educação Pública e contra a Reforma da Previdência. A paralisação de um dia, integra o Ato Nacional, que marca a 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública e contra a Reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Os trabalhadores exigem o cumprimento de direitos profissionais, entre eles a Lei nº 510/2013 (Dobra do Poder de Compras dos salários), ameaçada com medidas que cortam investimentos.

Achei interessante esta nota que reproduzo abaixo, retirada do site RD News, da capital do Estado. Quem quiser, pode visitar diretamente, é um dos veículos de imprensa da capital com maior visibilidade.

“O delator Permínio Pinto, ex-secretário estadual de Educação, que já esteve preso e hoje usa tornozeleira eletrônica, comprometeu algumas figuras públicas como Maluf, Taques e Leitão (foto) em sua colaboração, que está no STF e é relatada pelo ministro Marco Aurélio. Comenta-se que, a partir dos detalhes do suposto esquema de desvio de recursos da construção e reformas de escolas (investigado na Rêmora), o cerco pode fechar, principalmente, contra o ex-federal, hoje num cargo de consultor na CNA em Brasília. Permínio sustenta que Leitão, então presidente do PSDB, não só tinha conhecimento como operou o sistema de caixa 2. Todos negam. Mesmo homologada, a delação segue sob sigilo o que aumenta a especulação em torno de uma nova operação”.

Leitão, para quem não sabe, é da cidade de Sinop, foi prefeito tendo sido inclusive preso em uma operação da polícia Federal naquela oportunidade. Virou deputado federal e como tal, também presidente da executiva do PSDB mato-grossense.

Já o esquema que o coloca na berlinda, versa sobre a utilização de licitações de obras públicas para juntar dinheiro para caixa dois em eleições. Uma das escolas que seria construída e que foi levantada na época da operação, era na cidade de Alta Floresta que, pela delação de Permínio, que foi secretário de Educação, seria para dar suporte ao então governador Pedro Taques. A casa aos poucos vai ruindo, os pilares se foram, a base se deteriorou e qualquer ventinho terá um potencial arrasador. Peguem suas pipocas…