Criança de 02 anos dá entrada no Hospital Regional de Alta Floresta com indícios de abuso sexual

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta foi informada por enfermeiras do Hospital Regional de Alta Floresta que uma criança de apenas 02 anos de idade teria sofrido abusos sexuais. De acordo com o Boletim de Ocorrências, após a realização de exames na criança, foi dado parecer que existe há suspeita de que ela tenha sofrido abuso sexual, com lesão na região vaginal, acompanhado de sangramento.

Uma guarnição da PM foi até o local e constataram a veracidade da informação, sendo o Conselho Tutelar acionado logo em seguida. A mãe da vítima relatou a PM que há cerca de uma semana a menor vem reclamando de dores na região vaginal, sendo que a mãe havia reparado um vermelhidão na área da vagina da criança. Na data do dia 18/04, ao dar banho na criança a mesma não permitia que a mãe lavasse a área genital e ao averiguar, notou algumas lesões na criança.

Na manhã de sexta-feira (19/04), ao acordar a criança, a mãe notou que havia sangue em sua fralda, momento em que a encaminhou ao Hospital Regional. A genitora relatou ainda que perguntou a criança quem a teria machucado e ela teria dito que foi “a titia da escola mamãe”. Segundo o que consta no B.O., a mãe ainda teria perguntado qual das “titias” seria e a menor teria respondido que “a titia mais veia”. Diante do fato o B.O foi confeccionado e a Polícia Civil passa agora a investigar o caso. A reportagem do Jornal O Diário tentou falar com o Delegado Carlos Francisco para maiores esclarecimentos, porém, até o fechamento desta edição não conseguimos contato.