CMDCA convoca assembleia na próxima segunda para a indicação de candidatos que desejam compor a nova diretoria do conselho

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na próxima segunda-feira (22/04), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) irá promover uma Assembleia, a partir das 08h00, juntamente com as entidades não governamentais do município de Alta Floresta para que possa ser indicado cinco representantes que irão concorrer a nova diretoria do CMDCA.

A assembleia ocorrerá na Sala do Conselho, situada na Rua B3, anexo ao Conselho Tutelar. “Nós temos certeza da participação de todos porque são cinco cadeiras a serem ocupadas e são pessoas com seriedade e comprometidas, todas com trabalho na área social, então estamos muito confiantes”, disse a atual presidente do CMDCA, Márcia Trindade, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

De acordo com Márcia, o governo municipal também fara a indicação de cinco representantes do Executivo que atuam nas secretarias municipais de educação, saúde, assistência social, desenvolvimento e cultura. Serão indicados titulares e suplentes para a eleição da nova diretoria. Márcia ressaltou que colocará seu cargo à disposição, uma vez que ela afirmou que voltará a atuar na área da cultura. Após a indicação dos candidatos será marcada a data para as eleições.