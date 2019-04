Atividades religiosas marcarão os últimos dias da Semana Santa em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Paróquia Santa Cruz de Alta Floresta iniciou a Semana Santa com a realização de diversas atividades no município. A ‘Semana Santa’ é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém e termina com sua ressurreição, que ocorre no domingo de Páscoa. Nesta quinta-feira (18/07), a partir das 19h30, as igrejas da comunidade São Marcos e comunidade São Brás, além da Igreja Matriz, realizaram a Missa da Ceia do Senhor – Lava Pés.

Amanhã, sexta-feira (19/04), ocorrerá a ‘Via Sacra’ pelas ruas de todas as comunidades a partir das 06h00. O exercício da Via Sacra consiste na prática devocional religiosa na qual os fiéis percorrem, mentalmente e por via de orações próprias, o percurso de Jesus a carregar a Cruz desde o Pretório de Pôncio Pilatos até ao Monte Calvário, meditando simultaneamente na Paixão de Cristo. As 09h00, ocorrerá a oração e reflexão com as crianças catequistas em todas as comunidades. A partir das 15h00 o apostolado da oração e a equipe da liturgia estará realizando uma ação solene litúrgica na Igreja Matriz. As 19h30 ocorrerá o Sermão das 7 palavras. No sábado (20/04), a partir das 20h00, acontece a Vigília Pascal (batizado dos adultos) nas comunidades Pe. Júlio Maria e Santa Catarina, e também na Matriz. No domingo de pascoa (21/04), será feita uma celebração festiva em todas as comunidades, inclusive na Igreja Matriz.

As atividades religiosas da paróquia Santa Cruz iniciaram-se no último domingo (14/04), onde aconteceu a Procissão de Ramos que iniciou na Câmara Municipal e terminou seu percurso na Igreja Matriz. Na segunda-feira (15/04), as comunidades São Brás, São Paulo Apostolo, Sagrado Coração de Jesus, realizaram a Adoração ao Santíssimo com confissões. Na terça-feira (16/04), foi a vez das comunidades Imaculada Conceição e União fazer a oração ao Santíssimo e confissões. Na quarta-feira (17/04), a Igreja Matriz realizou, por volta das 16h00, a Missa dos Idosos e dos e Enfermos.