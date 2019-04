Alunos da APAE de Alta Floresta receberam ovos de chocolate de seus padrinhos em alusão a Páscoa

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na tarde desta quarta-feira (17/04), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alta Floresta promoveu uma confraternização na unidade em alusão ao Dia da Páscoa, que neste ano será comemorada no próximo domingo (21/04). Durante a confraternização cada um dos 97 alunos matriculados receberam uma sexta recheada de doces ou grandiosos ovos de chocolate de seus chamados ‘Padrinhos’ e ‘Madrinhas’, que são as pessoas da própria comunidade que se interessaram em ajudar os alunos.

A diretora da APAE, Adriana Moura, explicou que é feito um convite para as pessoas da comunidade para apadrinhar uma criança nas três principais épocas festivas do ano que é na Páscoa, Dia das Crianças e o Natal, uma vez que os alunos são de baixa renda e muitas vezes os familiares não tem condições de promover festas comemorativas como esta. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Adriana disse que os interessados em participar deste projeto, precisam procurar a unidade que fica localizada na Rua C-4 e relatar o desejo de se tornar um padrinho ou madrinha.

Vale lembrar que atualmente a APAE do município passa por uma conturbada situação onde os seis profissionais que atuam na unidade estão sem receber seus salários devido ao atraso nos repasses do governo estadual. Mesmo assim, Adriana salientou que graças a ajuda da população os atendimentos com os alunos serão todos mantidos, desde os tratamentos, alimentação e estudos, uma vez que o amor pela causa é maior que a problemática do governo. “A comunidade é muito solidária, a comunidade ajuda com alimentação e recursos; e esse momento é muito especial para eles, é um momento de lazer e também de eles ter aquele presente simbolizando o que é a páscoa, então é importante para eles essa comemoração”, salientou Adriana.