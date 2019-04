UNIFLOR: Ciências Contábeis apresenta plano de ações para os acadêmicos

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

O departamento do curso de graduação de Ciências Contábeis da União das Faculdades de Alta Floresta ( UNIFLOR) na pessoa do Coordenador Prof. Eduardo José Freire, em compromisso aos acadêmicos, apresentou na noite de quarta-feira, 03 de abril, o Plano de Ações referente ao primeiro e segundo semestres de 2019. O Plano foi apresentado aos discentes e docentes.

Eduardo disse que esta atividade é fundamental para que o planejamento seja executado em consonância as necessidades destes públicos. O Coordenador apresentou as metas alcançadas em dois meses de coordenação e as ações planejadas para este e o próximo semestre de 2019: Projetos de extensão, Oficinas, Atividades de Apoio ao Discente, Serviços à Sociedade, Eventos Técnicos e Científicos, entre outros. O Professor também colheu sugestões do público presente que visam o melhoramento do curso de Ciências Contábeis.

O departamento apresentou ainda duas grandes criações já implantadas: o blog Rekadu (www.rekadu.com.br) e o laboratório de criação, ambos avaliados pela última Comissão do MEC (28 e 29/03) com nota máxima de 5 pontos (reforçando que a nota do MEC varia de 1 a 5 pontos). Além disso, o Coordenador buscou novamente um momento de interação entre as turmas e os professores, mediante a presença de todos no evento.