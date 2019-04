Unidade de Saúde inaugurada no final de 2017 apresenta problemas de infiltração

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (02/04) a vereadora Elisa Gomes (PDT) disse que visitou a Unidade de Saúde Hamilton Kubitski, localizada na Rua Fortaleza, bairro Cidade Alta, após receber várias reclamações dos moradores daquela localidade os quais relataram que na referida unidade existem grandes infiltrações que causam alagamentos, dificultando o trabalho dos profissionais da saúde, bem como o atendimento para a própria população. A vereadora in loco confirmou a veracidade das reclamações.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Elisa se mostrou preocupada em relação a parte elétrica que em contato com água pode ocasionar curtos-circuitos, causando acidentes de grandes proporções. Lembrando que a unidade de saúde foi inaugurada a pouco mais de um ano e já apresenta vários problemas. Além da infiltração, Elisa salientou que devido não haver ar-condicionado e nem ventilação, todos sofrem com o calor intenso, ainda mais quando os pacientes esperam por atendimento na parte de fora da unidade, onde necessita-se urgente da colocação de um toldo para que os moradores se protejam do sol escaldante.

Elisa frisou para a reportagem que documentou a situação através de fotos e encaminhou para a Controladoria Interna e também para o Ministério Público a fim de que as providências sejam tomadas em relação as empresas que construíram as unidades para que elas façam o reparo dos danos. “São muitos problemas estruturais, cada contrato tem um fiscal, então pedimos também que esses fiscais fiquem atentos porque sabemos que a saúde está difícil por conta de recursos, nós temos que gastar bem os recursos da saúde; vamos continuar a cobrança”, salientou Elisa.