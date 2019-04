‘Saúde em Ação’ será realizada no próximo sábado em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no próximo sábado (06/04), a partir das 07h00, nas dependências do Centro Cultural Helena da Riva (Praça da Cultura), a ‘Saúde em Ação’. O evento será desenvolvido em virtude do Dia Mundial da Atividade Física e do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 07 de maio.

A intensão dos organizadores é de orientar a população quanto ações de prevenção em relação ao tabagismo, as doenças sexualmente transmissíveis, bem como ao combate do mosquito da dengue. A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Lions Clube e com os alunos de enfermagem da FADAF. “A ideia é fazer uma manhã em família, com atividades físicas e com orientações para que realmente tenhamos uma melhor qualidade de vida”, disse a enfermeira Letícia. Durante o evento será oferecido um delicioso Café da manhã com frutas. Além disso, serão disponibilizados testes de glicemia e averiguação de pressão arterial.

De acordo com os organizadores, a ação contará com um ‘aulão’ aeróbico e aulas de zumba, ministrada pela professora Joice. A equipe do Centro de Hanseníase de Alta Floresta estará presente no evento para sanar quaisquer dúvidas sobre a doença. Lembrando que o convite é estendido a toda a população, sendo que haverá recreação para as crianças com pula-pula. As atividades físicas através de grupos já são realizadas em algumas Unidades de Saúde do município; os interessados em participar é só procurar a unidade mais próxima do seu bairro e solicitar a participação.