Durante perseguição, suspeito por tráfico de drogas é atingido por tiro da PM

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um homem de 31 anos e uma mulher de 26 acabaram sendo detidos no final da tarde da última quinta-feira (28/03), no bairro Jardim Imperial, em Alta Floresta, por tráfico de drogas.

De acordo com a PM, a guarnição estava em rondas pelo referido bairro quando abordou a mulher que apresentou nervosismo e de imediato afirmou que a mesma continha junto com ela duas porções de substância análoga a cocaína. Questionada sobre a procedência do entorpecente, a mulher relatou que estava há pouco tempo na cidade e que veio da capital exclusivamente para comercializar os entorpecentes.

Já na residência da suspeita a PM encontrou 60 porções de pasta base de cocaína, que estavam na cozinha, além de substâncias análoga a cocaína. A mulher ainda informou que até o início da semana tinha outros 14 quilos de substância análoga a maconha e que foram retirados por outro traficante, que tem inúmeras passagens pela PM. A suspeita informou que ele retornaria à residência naquele dia para tratar sobre o restante das drogas. Cerca de 50 minutos após, o suspeito de vulgo “Goiaba” chegou ao imóvel e foi surpreendido pela PM e apesar das ordens de parada o homem foragiu do local sendo perseguido pela guarnição.

Durante a perseguição o suspeito sacou uma arma e apontou para os policias. Diante disso, os PM’s efetuaram disparos contra o suspeito, que mesmo após continuou a fuga, chegando a pular muros, vindo a cair logo após dobrar uma esquina, cerca de 40 metros da residência. O suspeito acabou sendo ferido em uma das pernas. Com ele foram encontradas cinco porções de substância análoga a maconha e o revólver calibre 38. Devido ao ferimento, o suspeito deverá ficar hospitalizado por cerca de 3 a 4 dias, mesmo assim na condição de preso. O caso será apurado pela Polícia Civil de Alta Floresta.