Com a chegada da Páscoa, Procon de Alta Floresta orienta consumidores

Bruno Felipe / Da Reportagem

Com a proximidade da Páscoa, que neste ano será comemorada no dia 21 de abril, o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Alta Floresta, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), alerta os consumidores sobre os cuidados que devem ser tomados com as compras de alimentos típicos, como chocolates e os pescados. De acordo com o coordenador do Procon, Celço Ferreira, antes de ir as compras, é imprescindível que o consumidor faça uma lista do que deseja, pois assim evita compras por impulso o que pode prejudicar no orçamento. Além disso, observe sempre o local que estão armazenados os produtos e a limpeza do ambiente, os chocolates devem estar longe de produtos de limpeza e de fontes de calor, pois caso derretam, alteram-se a validade dos mesmos.

Os pais devem ficar atentos quando houver brinquedos acompanhando os chocolates, pois isso encarece mais os produtos, assim os consumidores devem avaliar o custo benefício. Atenção ainda nas embalagens se apresentam o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) com identificação da faixa etária indicada. “Quando houver em qualquer seguimento, qualquer comércio, alguma coisa errada venha até o Procon, porque o Procon está para resolver para o consumidor; se não houver denúncia, não tem como agirmos”, explicou Celço em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Em relação aos pescados, Celço ressaltou para a reportagem que os consumidores devem observar atentamente as condições de armazenamento. Peixes frescos têm olhos brilhantes e cheios, aspecto firma, guelras vermelhas, escamas firmes e odor característico.

Nos últimos dias, o Procon do município começou uma fiscalização em todos os mercados, supermercados e mercearias do município no intuito de verificar itens que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige como se há formas de pagamento, vencimentos e qualidade dos produtos, dentre outros. Segundo ele, até agora nenhuma irregularidade foi encontrada, mostrando assim que os proprietários dos comércios estão mais conscientes. “A nossa intensão é a proteção do consumidor em todos os sentidos, tanto na saúde quanto no bolso”, concluiu Celço.