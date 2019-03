Vereador Elói Crestani é eleito presidente do Sindicato dos Vigilantes de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último sábado (23/03), os membros do Sindicato dos Vigilantes de Alta Floresta realizaram a votação para o novo presidente. Atualmente cerca de 100 profissionais fazem parte do sindicato em Alta Floresta e cerca de 90% deles estavam presentes para a votação.

Desde a fundação do sindicato no município, o vereador Elói Crestani já foi presidente por oito mandatos e na última eleição, o mesmo foi reeleito presidente por mais quatro anos, sendo que dos 90% dos presentes, apenas um votou contrário a chapa do parlamentar. “Foi bastante emocionante para mim, o vigilante na chuva indo participando e votando, então tenho mais uma missão para cumprir, pedir a Deus que ilumine a cada vigilante que me deu mais uma vez um voto de confiança para eu continuar à frente do sindicato dos vigilantes”, disse Elói em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Fundado em 1990, o sindicato atua na proteção dos direitos dos profissionais vigilantes, sendo que muitos benefícios foram conquistados através da entidade como a construção de uma sede própria que fica localizada na Rua E-2, ao lado do Sindicato dos Taxistas; o adicional de periculosidade para o vigilante; tique alimentação no valor de R$19,00 por dia trabalhados; além de seguros de vida e invalidez totalmente gratuitos. Os profissionais são capacitados em uma escola de formação situada na capital Cuiabá, sendo autorizado pela Polícia Federal o porte de arma no exercício da função.