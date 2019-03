Criança de 8 anos é encontrada andando sozinha pelas ruas de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último domingo (24/03), por volta das 20h00, o Conselho Tutelar de Alta Floresta recebeu uma ligação do Guarda Noturno da Secretaria de Obras o qual informou que havia uma criança andando na rua sozinha. No local, as conselheiras Eliete e Irene localizaram o menor de apenas 08 anos, e quando questionado, ele relatou que teria saído de sua casa no período matutino daquele mesmo dia, para ir até a casa de sua tia buscar leite, e não retornou mais para sua casa após esse momento.

De acordo com os conselheiros, os mesmos já realizaram atendimento com o mesmo menor anteriormente e relataram que a falta de zelo e o abandono por parte da genitora tem sido corriqueiro. Por se tratar do quarto Boletim de Ocorrência registrado, o Conselho então optou por fazer o acolhimento da criança afim de proteger a mesma. “Já houve outras vezes e continua rescindindo a situação, nesses casos tem que se tomar uma providência mais séria para não acontecer uma coisa mais grave com ele e ser tarde demais”, explicou o conselheiro José de Alecrim.

Ele ressaltou que em casos de abandono de incapaz o Conselho Tutelar deve ser acionado através do telefone de plantão 66 84467012, mesmo assim ele alerta que toda a responsabilidade dos filhos menores de 18 anos é dos pais. “Os pais têm que estarem atentos para os filhos, dia e noite; quem tem filho tem que ter tempo para cuidar”, disse Alecrim.