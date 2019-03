Nova arena poliesportiva de areia está sendo construída na Praça Cívica

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta iniciou na última semana a construção de uma nova quadra de areia na Praça Cívica, localizada na Av. Ludovico da Riva, a qual servirá como ponto de lazer para diversos jovens que praticam atividades desportivas. A obra faz parte do projeto de revitalização de todo o parque que iniciou no ano passado.

De acordo com o Diretor de Gestão, Claudinei Jesus, a revitalização está sendo feita pelas mãos dos reeducandos do Projeto Nova Chance, sendo que toda a obra é executada com recursos próprios. Para a reportagem do Jornal O Diário, Claudinei explicou que já existe uma quadra de areia dentro do parque a qual jovens e adolescentes utilizam para as práticas desportivas, porém, muitas crianças ficam no local e isso acarrete em eventuais incidentes. Para promover maior conforto e segurança, a nova arena de areia está sendo construída fora do parque e além de duas arquibancadas, a nova construção será também protegida com telas de náilon.

Ele ressaltou que a antiga quadra de areia será transformada em um playground para as crianças, com brinquedos próprios para os menores. A nova atração da praça garantirá mais uma opção de lazer para os moradores do município. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte dos trabalhos dos reeducandos, onde observarmos que os trabalhos estão em ritmo acelerado, sendo que o alicerce já foi erguido na última sexta-feira (22/03). Depois de pronta, a área irá atender jovens e adoecestes da cidade e região para que possam usar na pratica de Futevôlei e Futebol de Areia. “Nossa intensão é de entregar aquilo tudo revitalizado já para o aniversário da cidade”, enfatizou Claudinei.