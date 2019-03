Jovem de 17 anos é estuprada após ter sua casa invadida por dois elementos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma jovem de 17 anos foi estuprada no último domingo (24/03), após ter sua residência invadida por dois elementos. De acordo com as informações da Polícia Militar, o fato ocorreu na madrugada, por volta das 03h30, quando os dois indivíduos invadiram a residência da vítima, localizada no Jardim Panorama, entrando por uma abertura existente no banheiro entre a parede e o telhado.

A vítima relatou a PM que ouviu barulhos no quintal e que seu cachorro começou a latir incessantemente, neste momento ela tentou ligar para seu ex-marido por duas vezes. Quando tentou realizar a terceira ligação, um dos indivíduos que já estava no interior da residência tomou o celular da vítima abruptamente, jogando-o na parede; foi neste momento que a vítima percebeu que ambos os agressores já estavam dentro da residência.

Os dois suspeitos arrastaram a vítima da sala, onde ela estava juntamente com sua filha de dois anos, para um quarto lateral a sala. Neste quarto, enquanto os suspeitos a seguravam, ameaçavam-na dizendo que se ela reagisse iriam pegar sua filha. A vítima relata que enquanto um dos indivíduos a segurou o outro tapou sua boca e a estuprou. Segundo os relatos da vítima, descritos no B.O., os suspeitos estavam encapuzados, com luvas e roupas pretas. Um deles era alto, com estatura entre 1,70m a 1,75m de altura, o outro com estatura entre 1,60 a 1,70m; os dois eram magros. A vítima ressaltou que no momento do ato sexual o estuprador utilizou-se de preservativo.

Diante dos relatos, a vítima foi encaminhada para os Hospital Regional de Alta Floresta a qual ficou sob cuidados médicos. Uma guarnição da PM foi até o local do estupro para averiguar quaisquer vestígios de invasão. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta.