Idoso de 71 anos é atropelado e morre após dar entrada no Hospital

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta foi acionada via 190 na noite do último sábado (23/03), para atender uma ocorrência de atropelamento de um ciclista na MT-208. Chegando no local a guarnição se deparou com o ciclista e o condutor de uma motocicleta Bros Vermelha sendo atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

O ciclista, um idoso de 71 anos, estava inconsciente e o condutor da motocicleta apresentava escoriações pelo corpo. Segundo os relatos do motociclista, descritos no B.O., ele seguia reto sentido ao município de Paranaíta e o ciclista veio a atravessar a MT-208/bairro Universitário, momento em que não conseguiu frenar a tempo ocasionando a colisão.

Logo depois a guarnição da PM se descolou até o Hospital Regional e o médico de plantão relatou que o senhor que estava na bicicleta não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, já o condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações e ficou sob cuidados médicos. Vale ressaltar que o veículo automotor e seu condutor estão com os documentos regulares. Diante dos fatos, o B.O. foi confeccionado e possivelmente agora a Polícia Civil de Alta Floresta irá investigar o caso.