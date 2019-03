TIRO E QUEDA – 18.03.2019

O aeroporto de Alta Floresta foi concedido à iniciativa privada em leilão realizado nesta sexta-feira, 15. Com a privatização, a esperança é que haja uma melhora considerável no que diz respeito à investimentos no terminal, especialmente no terminal, o que não é feito já há muitos anos, impedindo desta forma que o aeroporto local amplie o numero de voos desde Alta Floresta para outras partes do Brasil.

A privatização é uma política de governo que abre muitos debates. Não raro encontrar quem seja radicalmente contrário à esta prática de entregar serviços considerados essenciais para a população nas mãos de empresários, cujo maior objetivo sempre é, sempre será e não tem como ser diferente, visar a obtenção de lucros.

No entanto, em relação especificamente à privatização dos aeroportos de Mato Grosso, principalmente aos do interior como é o nosso caso, é a esperança de que de fato sejam feitos investimentos, o que não ocorre já há muitos anos.

Quem vive o dia a dia de Alta Floresta sabe muito bem que de tempos em tempos nós vivemos o gravíssimo problema de ameaças de suspensão de voos, ameaças de fechamento do aeroporto e normalmente o problema era em relação à infraestrutura. As cobranças ao governo até aconteciam mas quase sempre davam em nada. Uma das raras vezes em que o aeroporto de Alta Floresta recebeu um aporte considerável de recursos foi ainda no governo do ex-presidente Lula aonde mais de 20 milhões foram investidos no asfaltamento da pista, na iluminação e na estruturação para receber “até voos internacionais”. Num primeiro momento veio Avianca, iniciaram-se os voos (até noturnos) e as esperanças eram grandes, aos poucos fomos perdendo espaço e hoje damos graças a Deus de termos um voo único saindo daqui para a capital. Isso pode mudar? Acho que sim.

Ainda sobre a questão das privatizações, só para reforçar a importância do momento, não podemos nos esquecer que foi exatamente um projeto de privatização que “abriu o mercado” nacional de telefones e hoje cada brasileiro pode ter sua linha telefônica, sem ter que obrigatoriamente ser sócio (comprar ações) como era na década de 80.

Também é correto que algumas privatizações foram prejudicais, como por exemplo a questão da mineração, a Valle que o diga, foi a ganancia da Valle que não preferenciou o ser humano em seus projetos que tem gerado acidentes como o que ocorreu em Brumadinho neste ano.

Nestas duas modelagens acima, fico eu torcendo para que a privatização dos aeroportos traga benefícios como o da telefonia e nos livre (credo em cruz) dos problemas da Valle e as consequências de suas ações.