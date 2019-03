Procon de Alta Floresta ofereceu café da manhã especial em alusão ao Dia Internacional do Consumidor

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi celebrado na última sexta-feira, dia 15 de março, o Dia Internacional do Consumidor e para não deixar essa data passar em branco o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Alta Floresta ofereceu um delicioso café da manhã a todos os consumidores que foram até o órgão, localizado na Av. Ariosto da Riva.

De acordo com o coordenador do Procon, Celço Ferreira dos Santos, este dia especial foi criado para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, mas também as empresas e lojas para que se lembrem do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Celço explicou que é considerado consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por empresas ou pessoas que exerçam com caráter profissional uma atividade econômica que vise a obtenção de benefícios.

O Procon de Alta Floresta orienta que os direitos do consumidor estão protegidos através da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor apenas em 11 de março do ano de 1991. O órgão tem como principal objetivo servir como mediador entre os consumidores e fornecedores de produtos e serviços em caso de conflitos. Assegura também aos consumidores direitos fundamentais como à segurança, à informação, à escolha e à ser ouvido e amparado. Celço frisa que todo o consumidor que necessita de auxílio sobre os seus direitos deve procurar o PROCON. A unidade em Alta Floresta está localizada na Avenida Ariosto da Riva, 3113, Centro – em frente a Caixa Econômica Federal. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira das 07h às 13h. Telefone (66) 3903-1040.