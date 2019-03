Presidente da Feira Municipal esclarece polêmica sobre doação da antiga barraca de “Paulinho”

Bruno Felipe / Da Reportagem

O presidente da Feira Municipal, Juscelino Gomes, procurou a reportagem do Jornal O Diário para esclarecer sobre a matéria veiculada no Jornal O Diário da última sexta-feira (15/03) a qual a feirante Marileuza da Silva denunciou que a antiga barraca do Paulo Roberto “Paulinho” (que morreu vítima de câncer) teria sido doada para a secretária da feira, a senhora Natalia L. S. Oliveira, porém, segundo Juscelino, a barraca em questão foi doada diretamente para o namorado dela, através de um consenso entre a diretoria da feira.

De acordo com Juscelino, a princípio, a antiga barraca de “Paulinho” seria transformada em um memorial em homenagem a ele. Mas, em uma reunião com a diretoria da feira juntamente com a Secretaria de Agricultura, o secretário da pasta não aceitou o memorial alegando que teria que fazer o mesmo com todos os feirantes que viessem a falecer. Então, a doação foi realizada para o namorado da secretária, após o consenso de todos da diretoria. Ele é voluntário e atua na feira como vendedor, mas também não possuía barraca própria.

Juscelino explicou que a doação das barracas é sempre feita em comum acordo com a diretoria da feira. Ele disse que a doação para “Paulinho” foi realizada porque o mesmo vivia na feira e a intensão era dele promover um projeto escolar, onde iria ministrar cursos para crianças. Devido a condição de saúde e posteriormente morte de Paulinho, a situação tomou uma nova direção. Sobre a questão de não ser mais contratada para realizar a limpeza dos banheiros devido a situação, Juscelino afirmou que Marileuza não possui contrato com a feira, mas que realizava apenas serviços para os feirantes. Ele disse ainda que existe uma profissional contratada de carteira assinada para realizar tal serviço.