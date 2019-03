TIRO E QUEDA – 15.03.2019

Quem será o próximo prefeito de Alta Floresta?

A sociedade de Alta Floresta está mesmo interessada em discutir isso agora? Ou isso é coisa apenas para políticos se preparando para o pleito?

Quais os temas que os candidatos terão que trazer a público numa campanha?

Estas e outras perguntas me foram feitas ontem por uma pessoa que perguntava para mim sobre o próximo pleito eleitoral que definirá o nosso próximo prefeito e a nossa próxima Câmara de Vereadores. As respostas são difíceis, mas quem disse que eu gosto de coisas fáceis. Vou tentar responder a estas perguntas aqui, num nível de “achismo” de quem já participou de várias campanhas, tanto em Alta Floresta como em outras cidades da região. Convido a você que está lendo para analisar comigo, discordar se for o caso, me mandar sugestões através dos canais de conversas com o Diário ou mesmo através de do e:mail diarionews@gmail.com. Faça bom proveito.

Primeira pergunta: Quem será o próximo prefeito de Alta Floresta?

Obviamente que não dá para arriscar agora, mas dá para traçar um perfil que considero ideal. O próximo prefeito tem que ser alguém comprometido com várias causas em favor da nossa cidade, precisamos de alguém que tenha um olhar firme em relação ao crescimento seja no âmbito do setor produtivo, ou mesmo na área de expansão da cidade contribuindo com o incentivo a vinda de novas indústrias, novos empreendimentos, novos empreendedores. É preciso “abrir as fronteiras” e trazer gente nova.

Mas ao mesmo tempo, é preciso um olhar macro em relação aos problemas sociais que uma expansão desordenada podem trazer. Um exemplo que digo aqui, será muito bom que venham agricultores de agricultura em larga escala, pois trazem recursos, trazem animo para a economia, mas ao mesmo tempo, os órgãos ambientais precisam ficar atentos ao respeito às leis de proteção ao ambiente (entendam como sendo os rios, as nascentes e especialmente ao homem), afinal também trazem muito veneno (inseticida, herbicidas…). Não se pode esquecer também dos meios de garantir o suporte às famílias que aqui residem e as que aqui chegarão. Um prefeito tem que ter uma visão bem ampliada e ao mesmo tempo “protecionista”, penso assim.

Segunda pergunta: A sociedade de Alta Floresta está mesmo interessada em discutir isso agora? Ou isso é coisa apenas para políticos se preparando para o pleito?

Infelizmente um grande numero, talvez a maior parte dos moradores, estão mesmo é querendo saber qual a próxima treta do zap, ou qual próximo vereador vai ser pego no escândalo do 0800. Seria muito interessante que este debate alcançasse numero maior de pessoas, enquanto isto é utopia, contentemo-nos com os grupos de articulando e torçamos para que venham candidatos com potencial de dar as respostas que nós, enquanto sociedade, queremos para nosso futuro. Simplificando a resposta, não, as pessoas não estão “nem aí”, quem está discutindo é o povo da política mesmo, aí é o risco do “toma lá dá cá”, das barganhas, votos em troca de favores políticos, essas coisas que já tem gente confessando publicamente que faz.

E…: Quais os temas que os candidatos terão que trazer a público numa campanha?

A resposta aí é simples e servirá pra todos os pretensos candidatos. Saiam dos gabinetes, das salas com ar condicionados, do aconchego de seus assessores, ou da frente do Iphone e vão para as ruas. Falta asfalto, falta saúde, falta educação, falta segurança, falta espaços de lazer, faltam eventos, falta sincronia entre políticos e povo, falta vergonha na cara para alguns políticos que fazem do seu cargo uma lojinha de compra e venda de favores, falta muito e o povo só precisa disso aí de cima e de algumas outras coisas mais que, uma rápida passada pelas ruas já nos fará chegar à resposta, enfim, “falta tudo”.

Espero ter contribuído, mas continuarei. Prometo que a partir de agora, de tempos em tempos, vou trazer este debate à tona e, inclusive, com nomes que estão sendo ventilados, tomarei o cuidado de não esquecer nenhum, só não me peçam para colocar cabra queimado na lista, aí seria demais…