Novo chefe do MPE anuncia Zaque no comando de Gaecos regionais

“O promotor Mauro Zaque fará a coordenação dos Gaecos regionais, sem perder as atribuições dele aqui na área do Patrimônio, onde tem demandas importantíssimas nas mãos dele”, disse o novo procurador.

Borges afirmou também que, para auxiliar o trabalho dos promotores de Justiça, serão criados e implementados os Centros de Apoio Operacionais (CAOs).

Esses centros contarão com profissionais especializados em diversas áreas, como contabilidade, engenharia civil e florestal, geologia e biologia, para realização de perícias.

Cada centro será coordenado por um promotor de Justiça, que potencializará a atuação unificada nas questões comuns das promotorias.

Em relação à atuação institucional, o procurador-geral garantiu que manterá o diálogo com os poderes em defesa das prerrogativas dos integrantes da carreira, do orçamento e do duodécimo.

Segundo ele, o Ministério Público manterá comunicação direta com a presidência do Tribunal de Justiça sobre demandas consideradas prioritárias, buscando assegurar as respostas necessárias com a máxima agilidade.

O novo procurador disse, ainda, que temas que possam afetar, direta ou indiretamente, a atuação dos promotores de Justiça, a exemplo da proposta de extinção de comarcas, serão discutidos de forma ampla para uma solução negociada. (Fonte: Midianews)