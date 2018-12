Unidade do Indea em Alta Floresta foi reinaugurada após reforma do prédio

Bruno Felipe / Da Reportagem

Após cerca de dois meses em reforma, a unidade do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso (Indea) em Alta Floresta foi reinaugurada na última quinta-feira (13/12). Toda a parte de rede elétrica, equipamentos de refrigeração e bancos foram trocados e as estruturas receberam nova pintura. A cerimônia de entrega da unidade reformada ocorreu as 17h00 e fizeram-se presentes os técnicos, o chefe da unidade Anselmo Loose e a presidente do Indea de MT, Daniela Bueno. “Tudo isso para ficar mais confortável ao produtor porque aqui é a casa do produtor, então ficou bastante aconchegante, confortável até em relação ao conforto térmico e só temos a agradecer”, disse Anselmo.

A unidade do Indea municipal estava atendendo temporariamente em uma sala anexa ao Sindicato Rural de Alta Floresta, enquanto as obras para a reforma findassem. De acordo com Anselmo, a última reforma nas estruturas do prédio, que tem mais de 22 anos, ocorreu há aproximadamente 5 anos, onde todo o recurso destinado para as obras foi oriundo do Sindicato Rural. Desta vez, a reforma foi realizada por meio do termo de cooperação assinado entre o Governo do Estado, o Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de Mato Grosso (Fesa) e o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase). Vale lembrar aos produtores que o horário de atendimento do Indea continuará sendo das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.