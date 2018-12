Pelo 2º ano consecutivo, campanha Papai Noel dos Correios não será realizada em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Todos os anos o Papai Noel dos Correios acontece em diversos municípios, entretanto, há cerca de dois anos a campanha não é realizada no município de Alta Floresta. Em contato com Central de Atendimento aos Clientes dos Correios, a reportagem do Jornal O Diário soube que a escolha das agências participantes é realizada com base em diversos critérios, entre eles a inclusão de novos municípios. “Sendo assim, para que outras localidades recebessem o projeto esse ano, infelizmente, Alta Floresta-MT não recebeu a Campanha”, diz a nota enviada para a reportagem.

Cartas que realizam sonhos, espalham alegria e mudam vidas: assim é a campanha Papai Noel dos Correios, uma das maiores ações sociais natalinas do Brasil realizada há mais de 25 anos. Desenvolvida em todo país, ela tem como objetivo principal o envio de carta-resposta às crianças que escrevem ao Papai Noel e atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes de natal das crianças em situação de vulnerabilidade social. Além de estimular a redação de cartas manuscritas pelas crianças, a campanha dissemina os valores natalinos como solidariedade.

A campanha ocorre, normalmente, nos meses de novembro e dezembro de cada ano. Datas e pontos de adoção de cartas, de entrega dos presentes nas agências e da entrega dos presentes às crianças são divulgados em blog específico. A reportagem do Jornal O Diário apurou que as unidades da federação (UFs) possuem datas diferentes, tendo em vista particularidades regionais que influenciam na campanha, como calendário de encerramento do ano letivo, já que desde 2016, a campanha contempla, prioritariamente, cartas de crianças das escolas da rede pública de ensino (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, em alinhamento aos programas governamentais.