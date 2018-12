Exército Brasileiro convoca reservistas que prestaram serviço militar nos últimos cinco anos

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Junta Militar de Alta Floresta comunica que o Comando do Exército Brasileiro está convocando os reservistas que prestaram o serviço militar nos últimos cinco anos (no período entre 1º de dezembro de 2013 a 30 novembro de 2018), para participar do “Exercício de Apresentação da Reserva – EXAR/2018”. O reservista deverá comparecer ao centro de apresentação da organização militar onde serviu ou na Junta Militar, localizada ao lado do Tiro de Guerra, munido do Certificado de Reservista ou Certidão de Situação Militar e da Carteira de Identidade.

O atendimento presencial na Junta Militar será realizado no período de 09 a 16 de dezembro de 2018. Se preferir, o reservista poderá fazer a sua apresentação pelo EXARNET, por meio do endereço eletrônico (www.exarnet.eb.mil.br), no período de 1º de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.

De acordo com o Secretário da Junta Militar de Alta Floresta José Terto, caso a apresentação seja realizada em outra época do ano, haverá a aplicação de multa prevista na Lei do Serviço Militar e seu regulamento. “Gera multa quem deixar de comparecer, mas ele pode estar vindo na Junta Militar para que a gente possa regularizar”, ressaltou José em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.