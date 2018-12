Reestruturação da MT-010 chega a fase final, diz secretário

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Infraestrutura em parceria com o setor produtivo, está finalizando a construção de uma nova rede de sistema de captação de esgoto na MT-010. De acordo com o secretário Elói de Almeida, apesar de ser responsabilidade do Governo do Estado, a MT é o principal meio de escoamento de grãos de produtores do município e devido ao abandono do atual governo, foi preciso o próprio município trabalhar e arcar com os custos da reestruturação daquela estrada. Segundo Elói, foram construídas mais de 4 pontes de 18 metros e bueiros armcos, sendo que serão construídos mais 8 bueiros de concreto até chegar na MT-320.

De acordo com Elói, as expectativas são de finalizar o trabalho até o próximo final de semana, caso as condições climáticas colaborarem. Conforme Elói ressaltou, o setor produtivo entrou com a parte de materiais e a prefeitura com a mão de obra e eventuais materiais que faltarem.

Alguns moradores da comunidade Santa Lucia reclamaram, via mídia social, que os trabalhos de construção de um bueiro naquela comunidade foram paralisados na semana passada e devido a necessidade de trafegabilidade eles chegaram até acionar a imprensa local para relatar o problema. Segundo o secretário Elói, foi concluída a base de concreto na quinta-feira passada (06/12) e foi necessário esperar o material secar para que os trabalhos pudessem ser retomados. Segundo ele, a previsão é que no começo desta semana a equipe responsável já irá até o local para reativar o serviço.