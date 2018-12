De acordo com secretário, problema da coleta de lixo em Alta Floresta está resolvido!

Bruno Felipe / Da Reportagem

Já se encontra atuando nas ruas do município mais um caminhão de coleta de lixo doméstico. As chaves do novo caminhão foram entregues à Secretaria de Infraestrutura pelas mãos do prefeito municipal Asiel Bezerra na manhã desta segunda-feira (10/12), em frente ao Paço Municipal. A cerimônia simbólica contou com a participação de alguns parlamentares, secretários municipais, bem como da vice-prefeita Marineia Munhoz e também da imprensa local. Recentemente a Prefeitura havia adquirido mais dois novos caminhões, estes conquistados através de recurso próprio; desta vez, o terceiro caminhão foi adquirido com recurso advindo de emenda parlamentar do Deputado Nilson Leitão.

De acordo com o Secretário Elói de Almeida, o problema da coleta de lixo em Alta Floresta está resolvido! Conforme ele disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, com a aquisição deste caminhão serão ao todo 06 maquinários que atenderão a coleta de lixo doméstico no município. Segundo ele, os caminhões antigos já estão passando por uma manutenção para também entrarem na frota. “Parabenizo o prefeito pela iniciativa de comprar os caminhões”, ressaltou Elói.

Sobre a situação do Aterro Sanitário, o prefeito Asiel salientou que está fazendo uma parceria com a Justiça do Trabalho para solucionar de forma definitiva quaisquer problemas do local, sendo que a intensão é licitar uma lona especial para colocar nos fundos das valas onde o lixo será colocado. “E fazer uma parceria com uma cooperativa de catadores para eles tirarem aquilo que pode ser aproveitado e ir para o lixo de fato só aquilo que não pode ser reaproveitado”, disse Asiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.