Propostas para melhorar investimento da Cultura foi discutido na Conferência Estadual

Bruno Felipe / Da Reportagem

Aconteceu no último final de semana, na capital Cuiabá, a Conferência Estadual de Cultura onde na ocasião, cerca de 09 delegados mais o diretor de Cultura Kauan Lima, estiveram presentes representando o município de Alta Floresta. De acordo com Kauan, assim como na Conferência Municipal foram discutidos diversos eixos e foram formados alguns grupos, onde Kauan ficou no eixo relacionado aos financiamentos para a Cultura, grupo este responsável pela discussão de como funciona os financiamentos e de onde vem os recursos oriundos para a Cultura.

Os outros eixos discutiram assuntos como patrimônio e funcionamento de bibliotecas públicas. “Para mim foi excelente, porque a gente descobre como se faz para pegar um projeto em andamento, descobrimos como determinada empresa pode liberar um dinheiro para o artista ou para qualquer tipo de evento cultural, editais, várias formas de financiamentos de cultura que a gente não sabia que existia, foi muito interessante”, disse Kauan em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Vale ressaltar que os representantes dos municípios elencaram cinco propostas referentes ao melhoramento dos recursos destinado a cultura, bem como a abdicação de alguns impostos para investir na pasta, que serão levadas ao Governo do Estado. “Eu acredito que a partir do ano que vem vai ser muito bom para a cultura, não só para nós, mas para todos os municípios do estado”, disse ele.

Kauan salientou que Alta Floresta foi bastante elogiada no encontro; berço de muitos artistas, o município se destacou entre os municípios do estado, pois segundo Kauan, muitos sequer possuem um Centro Cultural. Além disso, uma das ideias discutidas no evento foi a de criar uma espécie de ‘Consórcio da Cultura’, como atualmente é feito pela pasta da saúde; segundo Kauan, com a união das cidades da região os recursos do Estado destinados à Cultura serão mais garantidos. Ao final da Conferência, Kauan foi um dos artistas convidados à cantar no palco do evento.