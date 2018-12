Prazo para a vacinação contra febre aftosa é prorrogada em MT e em mais sete estados

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou recentemente que o prazo para vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado até o dia 10 de dezembro em Mato Grosso, no Acre, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e no Ceará. No Amazonas, a vacinação foi prorrogada até 14 de dezembro. O calendário nacional de vacinação previa inicialmente que a imunização seria encerrada na sexta-feira, dia 30 de novembro, mas por causa da falta de vacinas, gerada pela mudança na dosagem, além de problemas nos órgãos de controle estaduais, o Ministério decidiu estender os prazos nestas localidades.

Durante a segunda etapa é obrigatória a vacinação de bovinos e bubalinos de até 24 meses de idade. Após a imunização do rebanho, o produtor deve fazer a declaração da vacinação com a contagem dos animais por idade e sexo, juntamente da nota fiscal da compra das vacinas e apresentar no Indea do seu município, até o dia 10 de dezembro. Lembrando que caso o produtor não saiba se o animal já passou de 02 anos, é indicado que procure o Indea para ver qual a idade real que está na sua ficha para que se possa fazer a evolução e retira-lo da lista de inadimplentes. “Portanto quem ainda não fez a sua vacina, que adquira sua vacina na sua revenda de preferência e faça a vacinação, e posteriormente comuniquem o Indea o mais rápido possível para evitar os transtornos de última hora”, disse o chefe do Indea de Alta Floresta, Anselmo Loose.

Vale ressaltar que quem não realizar os procedimentos até a data estabelecida terá a ficha bloqueada e quem não realizar a vacinação receberá o auto de infração aplicado pelo Indea. Anselmo lembrou que para a vacinação contra a brucelose, os produtores que possuírem bezerras de até 03 meses é obrigatório a vacinação dentro do semestre e o limite de comunicação é até o dia 03 de janeiro do ano que vem.