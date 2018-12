Prefeito Asiel compareceu na Casa de Leis para prestar contas referente ao ano de 2018

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Asiel Bezerra compareceu na manhã de ontem (04/12), no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, para prestar contas do Executivo referente as ações realizadas no ano de 2018. Apesar da lei municipal dizer que o prefeito precisa prestar contas na Câmara semestralmente, apenas ontem ele esteve presente. Asiel teve 45 minutos para prestar contas na tribuna. Ele iniciou falando da conclusão do Plano de Saneamento Básico de Resíduos Sólidos, bem como do Plano Diretor que breve irá para a Casa de Leis para aprovação.

Em relação a Secretaria de Saúde, Asiel disse que 135,695 Mil procedimentos de média e alta complexidade foram realizadas pela pasta. Até novembro deste ano, a Atenção Básica atendeu 331,562 pessoas. Além da capacitação dos profissionais da saúde, o Executivo promoveu no ano de 2018 diversas campanhas alertando a população sobre algumas doenças. Além disso, foram atendidas diversas liminares da Sec. de Saúde referente a compra de passagens para a cidade de Barretos em SP, onde muitos pacientes necessitam se descolar até a cidade para receber tratamento pelo Hospital do Amor. Conforme Asiel disse, foram mais de 1 milhão e 600 mil reais gastos apenas com liminares. Segundo o prefeito, a função deste serviço é do Governo do Estado, porém, não houve nenhuma contrapartida e o município precisou intervir. Ainda sobre a Saúde, Asiel ressaltou que houve a entrega da UBS no bairro Boa Esperança.

Pela Secretaria de Educação, são cerca de 5,700 mil alunos atendidos pela rede municipal, sendo que o transporte escolar percorre 5 mil km por dia para atender as crianças. Asiel disse que está sendo construído mais 03 escolas no município, uma localizada no bairro Panorama que tem previsão de ficar pronta até o dia 31/12, e a outra é no Jardim Imperial. Existe também a construção de cerca de 12 salas no bairro Bom Pastor, onde as obras estão em ritmo acelerado e a cobertura já está sendo colocada. Além da capacitação de alguns profissionais, houve neste ano a realização da Semana Literária, Gincana Ecológica e a Janta Especial oferecida aos professores da rede municipal de ensino em comemoração ao Dia do Professor. Asiel ressaltou sobre a premiação do curso de civismo junto a maçonaria, onde foi distribuído prêmios aos melhores alunos.

Sobre os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, Asiel disse que foi realizado patrolamento na malha viária do município em mais de 3 mil km de estradas. Além disso, foram construídos mais de 80 pontes e bueiros (incluindo bueiros Armco, ‘tubos de metais’). Asiel disse que o Executivo está buscando um financiamento junto ao Banco do Brasil para compra de novos maquinários. Houve recape (lama asfáltica) nas travessas do canteiro central. Segundo Asiel existe uma emenda de 2 milhões de reais para a construção de lama asfáltica nas ruas que estão com o asfalto ‘vencido’. As expectativas são de começar o trabalho assim que finalizar o período de chuvas torrenciais, já que o maquinário necessário já se encontra no município.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o prefeito contou que a avaliação foi positiva “Na avaliação foi muito boa esta prestação, mas o tempo é curto, então nós fazemos um resumo do resumo, se fosse prestar contas de tudo iria o dia inteiro, pois são muitas ações que foram feitas e desenvolvidas neste ano”, disse ele. Segundo o prefeito, existem diversos investimentos e projetos que ficarão para o próximo ano; os concursos para contratação de servidores para a saúde e educação, foi um dos exemplos citados por ele “Nós queremos fazer o concurso, não só nessas duas áreas, mas o município precisa de servidores em praticamente todas as secretarias, mas nós temos um impedimento que se chama índice de folha e estamos trabalhando junto ao tribunal de contas para a liberação do concurso”, concluiu Asiel.