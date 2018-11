Criança fica gravemente ferida após atropelamento no Setor A

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma criança de 11 anos foi atropelada na manhã de ontem (13/11), por volta das 09h30, na Rua A, próximo à esquina da A-1. De acordo com informações de populares, a vítima transitava pela avenida quando acabou sendo colhida por um veículo Fox que seguia sentido centro/bairro. A reportagem do Jornal O Diário apurou que o automóvel era conduzido por uma mulher de 34 anos de idade que ficou completamente transtornada com o ocorrido.

Alguns populares disseram que a condutora alegou, após o acidente, que o menor havia atravessado a rua sem aviso prévio, momento em que não conseguiu frenar em tempo hábil para evitar o acidente. O choque foi tão violento que a criança acabou parando embaixo do carro. Um vídeo que circulou pelas redes sociais logo após o fato mostra alguns populares erguendo a traseira do veículo para auxiliar na retirada da vítima que estava sob uma das rodas do automóvel. Everton Soares, uma das pessoas que ajudou a erguer o automóvel, disse durante entrevista para a imprensa local que não viu o momento do acidente, mas quando notou a criança embaixo no veículo manteve o controle para poder auxiliar na sua retirada. “Na hora não tinha o que fazer, o carro estava parado e a roda traseira estava em cima da criança, tivemos que tirar o carro de cima e colocar na calçada para aliviar as dores do menino”, disse ele.

O garoto foi socorrido e encaminhado às pressas ao Hospital Regional de Alta Floresta pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com um dos Agentes de Trânsito que atendeu a ocorrência, o menor estava consciente, porém, reclamava de muitas dores na coluna. Além disso, aparentemente, o menino sofreu fratura em uma das pernas e algumas lesões na região da bacia. A reportagem do Jornal O Diário tentou contato com o Hospital Regional na tarde desta terça-feira para saber o atual estado de saúde do garoto, mas somente os familiares podem ter acesso à essa informação.