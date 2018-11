Escola Castelo Branco promoveu desfile especial entre os alunos da instituição para eleger miss e mister

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Escola Municipal Castelo Branco, localizada na Vicinal 5ª Oeste, realizou nos últimos dias um desfile especial com a participação de todos os alunos da instituição. O desfile foi para definir o miss e mister da escola, bem como promover uma confraternização entre os pais dos alunos e toda a comunidade escolar.

Na oportunidade, o vereador Mequiel Zacarias (PT) foi um dos escolhidos para avaliar os candidatos. Segundo ele, os alunos desfilaram em trajes de gala e social, sendo que a animação tomou conta de todos os presentes no evento. Conforme ele salientou, foram eleitas misses e misteres em quatro categorias: educação infantil em dois momentos, ensino fundamental e ensino médio, e vale ressaltar que também foram escolhidos a miss e o mister simpatia da escola. “Foi bastante animado, divertido e que mostra essa coisa da mobilização da escola na relação com a comunidade”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

Ele salientou que a ferramenta pedagógica auxilia no desenvolvimento das crianças e na relação com a comunidade escolar, além disso, auxilia também no processo de perda de timidez que eventualmente algumas crianças possuem, bem como a relação com o público em geral, já que, segundo Mequiel, subir em uma passarela é praticamente uma vitória sobre si mesmo. “A gente conseguiu perceber no desfile a naturalidade da pessoa humana e eu achei isso muito interessante”, ressaltou ele.