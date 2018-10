Cerca de 23 alunos da Escola Manoel Bandeira receberam a nova edição da revista ‘Florestinha’

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã de ontem (16/10), mais uma etapa da entrega simbólica da nova edição da revista ‘Florestinha’ e desta vez, as revistinhas foram entregues para as 23 crianças (de 9 a 10 anos) do 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola Manoel Bandeira. A entrega aconteceu em frente a uma das empresas patrocinadoras da revista, localizada no grande centro do município; conforme o idealizador da revista Valmir Paiva explicou para a reportagem do Jornal O Diário, além de trazer maior conhecimento para as crianças, a revista surge também com a intensão de fomentar o comércio local através de parcerias com as empresas instaladas no município. “É muito importante que os empresários procurem o ‘Florestinha’, pois além de ser um material didático para os professores, ele se torna também um marketing empresarial”, salientou Valmir em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com a vice-prefeita Marineia Munhoz é preciso investir ainda mais no conhecimento das crianças, evitando assim que os alunos possam eventualmente seguir um caminho errado na vida. “Tem sido muito gratificante, os professores têm adquirido com carinho e vendo que tem ajudado muito no aprendizado e desenvolvimento deles, quando é uma coisa que contribui para o melhor, nós ficamos muito satisfeitos”, disse Neia em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A professora das crianças, Adriana Lopes Delajustina, disse para a reportagem que a revista possui um objetivo muito importante dentro da escola, pois alerta as crianças através dos temas abordados. Além do Bullying, a revista trata de temas sobre Discriminação Racial, Acessibilidade, Direito do Consumidor e Agressão Sexual contra Crianças e Adolescentes. Adriana disse para a reportagem que a revista foi tão de grande valia que acabou ajudando duas crianças da instituição a denunciar abusos. “Isso é muito importante, essa revista auxilia muito e já ajudou muitos alunos”, ressaltou ela.