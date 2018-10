Vereadora Elisa Gomes falou sobre políticas públicas durante encontro com alunos da rede pública de ensino

Bruno Felipe / Da Reportagem

A vereadora Elisa Gomes (PDT) atendeu no início desta semana, em seu gabinete, um grupo de alunos da Escola Estadual Dom Bosco, aos quais ela concedeu uma entrevista. Os alunos entrevistaram a parlamentar sobre a participação da mulher na política. O resultado da entrevista será apresentado em um seminário que a escola irá promover nos próximos dias. “Eu fico muito feliz e grata quando os nossos jovens nos procuram para discutir assuntos tão relevantes que são as políticas públicas”, disse Elisa em entrevista ao Jornal O Diário.

Ela salientou a importância deste trabalho realizado pela escola que além de proporcionar um melhor aprendizado aos alunos, promove a interação entre os representantes do povo e a própria sociedade civil. “O caminho para o desenvolvimento, seja ele social, cultural, moral e de infraestrutura, começa pela educação; parabéns a escola por esta brilhante iniciativa”, disse ela.

Ainda durante a semana a vereadora atendeu ao convite do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e participou de uma roda de conversa com os estudantes de duas turmas de 3º anos em Administração integrados ao Ensino Médio. O objetivo foi dialogar a respeito do legislativo municipal, suas atribuições e outros assuntos relacionados. Para a parlamentar, é importante que os alunos conheçam a atribuição dos poderes. “Aproximar os estudantes dos poderes constituídos, saber o que corresponde a cada um, Legislativo, Executivo e Judiciário é fundamental para termos cidadãos conscientes e que irão lutar por seus direitos sem se corromper”, disse ela.

Esta roda de conversa se enquadra em um projeto de ensino denominado “Ágora”, coordenado pelas docentes das áreas de Filosofia e Sociologia, que tem em comum no currículo com as turmas o trabalho com a política. O projeto objetiva proporcionar aos estudantes uma experiência educacional aliada à pratica com os atores que operam a política partidária. “Estou feliz em saber que as escolas estão estimulando os alunos a falar de um assunto tão emergente e importante que é política, em especial políticas públicas para todas as classes e saber como é isso em nosso município”, salientou Elisa durante entrevista para a reportagem.