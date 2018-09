Sec. de Educação entrega premiação para alunos que participaram do concurso de civismo 2018

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na tarde de ontem (18/09) a entrega da premiação do concurso de civismo 2018 que teve como tema ‘O direito e a Cidadania, Brasil: Minha Pátria!’. O evento é promovido em parceria com a Loja Maçônica Darcy de Moraes e o objetivo deste trabalho é incentivar os educandos das Escolas Públicas Municipais para que através do desenho e escrita possam compreender o que é civismo e suas respectivas ações.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou toda a cerimônia que aconteceu no Auditório do Secitec em Alta Floresta. Na categoria Educação Infantil – Maternal/Desenho, o aluno da Escola Paulo Pires, Emanuel Viana, ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, recebeu a premiação o aluno da Escola Menino Jesus João Gabriel. O primeiro lugar foi conquistado pelo aluno da escola Laura Vicuna, Felipe Gabriel, sendo que o pequeno levou para casa uma bicicleta novinha. Pela categoria Educação Infantil – Pré-escolar/Desenho, o aluno Gabriel Soares da Escola Arte de Aprender conquistou o terceiro lugar. Hebert Manuel, da Escola Geny Silvério, ficou com o segundo lugar. O primeiro lugar foi conquistado pelo aluno da escola Vicente Francisco, Ariel Maciano, este também levou para casa uma bicicleta nova.

Na categoria 1º Ciclo/Frase, o aluno Igor Marcilio, da Escola Castelo Branco, ficou com o terceiro lugar. O segundo lugar foi conquistado pela aluna Dafni Maya da Escola Jardim das Flores. Riquelme Gomes, da escola Paulo Cezar Leinig, garantiu o primeiro lugar nesta categoria. Já pela categoria 2º Ciclo/Poema, o aluno Richarle Tailor da Escola Nilo Procópio ficou em terceiro lugar. A segunda colocação ficou garantida para João Nelson, da Escola Jardim das Flores. O primeiro lugar foi conquistado pelo aluno da escola Aluízio Azevedo, Jackson Pego.

Em terceiro lugar pela categoria 3ºCilco/Poema, ficou para José Augusto. O segundo lugar foi para a aluna da escola Aluízio Azevedo Beatriz de Paiva. Já o primeiro lugar desta categoria ficou para Agatha Dias, da Escola Jardim das Flores. Vale ressaltar que todos os alunos, exceto os que ganharam as bicicletas, levaram como premiação livros e kits pedagógicos. Para a Secretária Municipal de Educação, Maria Iunar, a sensação é de objetivo alcançado “porque essas parcerias são necessárias, elas fortalecem a educação e eles trabalham de uma forma de uma concorrência saudável nos bastidores das escolas”, salientou Iunar em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.