Quatro entidades esportivas serão contempladas com a concessão do ISSQN

Bruno Felipe / Da Reportagem

Quatro entidades esportivas serão contempladas com o recurso do ISSQN referente a concessão fiscal para a realização de projetos ligados ao esporte amparado pela lei municipal 2.390/2017. A informação foi divulgada na semana passada pelo Secretário de Cultura, Esporte e Lazer Zamir Mendes. Segundo ele, as quatro entidades serão apresentadas para a sociedade nos próximos dias, bem como as empresas ao qual houve a parceria.

De acordo com a regulamentação do edital 001/2018, eram esperados 10 projetos esportivos de até 24 mil reais. O valor é baseado na arrecadação do ISSQN do ano anterior, onde 3% do recolhido foi destinado para projetos esportivos desse ano. “A gente fica muito feliz porque até dezembro toda a competição vai estar acontecendo; a gente esperava mais, ficamos feliz por ter beneficiado estas quatro entidades, mas desde já iremos começar a orientar as outras entidades esportivas para que procurem as empresas e a partir de janeiro a gente possa aprovar o valor total que é destinado ao ISSQN”, disse Zamir em entrevista ao Jornal O Diário. Lembrando que cada projeto esportivo contemplado poderá obter o incentivo fiscal de até 03 empreendedores/incentivadores/patrocinadores.

A reportagem do Jornal O Diário apurou que uma das entidades contempladas com o incentivo é o atual campeão mundial Zé Esquiva. Conforme ele disse em entrevista, o montante será usado para que o atleta possa participar do Campeonato Mundial de Kickboxing que ocorrerá ainda este ano em Roma.