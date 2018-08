Jovem de 21 anos perde a vida em acidente no bairro Jardim das Araras

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma jovem de 21 anos teve sua vida ceifada na tarde da última quinta-feira 23, após se envolver em um trágico acidente. O fato ocorreu por volta das 15h00 no bairro Jardim das Araras. De acordo com informações da Polícia Militar, Josiele Torres Santana seguia pela 1ª Leste conduzindo sua moto Broz 160cc sentido ao bairro Boa Nova; um caminhão do tipo boiadeiro fazia o mesmo trajeto e no momento em que foi convergir para entrar na Rua Harpia, Josiele ultrapassou o veículo, resultando no acidente.

A PM foi acionada e quando chegou ao local, a guarnição avistou o caminhão parado a direita da pista e Josiele ao solo já sem vida. Em conversa com os PM’s, o motorista disse que viu a motocicleta no retrovisor, mas que estava distante, ele então deu a seta para realizar a convergência, porém, não viu mais a moto e quando ele fez a manobra, ouviu o barulho do impacto. De acordo com o Boletim de Acidente, possivelmente o caminhão tenha passado sob a vítima resultando no óbito. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providencias que o caso requer.

A Polícia Militar realizou o isolamento e a preservação do local do fato, logo em seguida a Perícia de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para atender a ocorrência e após perícia no local o corpo foi translado para a unidade. A reportagem do Jornal O Diário esteve na Politec no final da tarde do dia do ocorrido, os amigos e familiares de Josiele estavam em frente a unidade esperando a liberação do corpo que ocorreu por volta das 19h30.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o motorista do caminhão foi ouvido pela Policia Civil e agora possivelmente responderá por homicídio culposo, aquele ao qual não teve a intenção de promover a morte. O corpo de Josiele foi enterrado na sexta-feira 24, por volta das 15h00 no Cemitério Municipal Jardim da Saudade.