TIRO E QUEDA – 08.08.2018

Ontem tive uma conversa muito interessante com o professor Doutor Tobias, diretor Uniflor de Alta Floresta. E o tema que centralizou nosso bate-papo foi política. Pude perceber a sensação de impotência que tomava conta do professor Tobias, que no alto de seus mais de 90 anos, desejava votar em um candidato a deputado federal que fosse aqui de Alta Floresta. Evandro Navarro era o nome escolhido por ele, inclusive anunciado em artigos publicados em jornais e nos periódicos internos da faculdade. Ele também não entendeu o que aconteceu com Navarro que no domingo amanheceu como candidato a deputado federal, mas foi dormir (se é que conseguiu dormir) como candidato a estadual.

E qual a diferença?

É muito grande. Como candidato a federal Navarro havia conquistado a simpatia e o apoio de pessoas importantes, gente como o próprio Doutor Tobias que tem suas preferências definidas e que pretendia ajudar no decorrer do processo eleitoral.

Sem candidatos, os altaflorestenses terão que se contentar em votar para gente de fora. E a tendência é que nos frustremos de novo, porque, nenhum dos deputados federais que estiveram no poder nos últimos quatro anos, demonstrou comprometimento com Alta Floresta, nem mesmo aquele que foi o mais votado e que agora irá se aventurar numa candidatura à Senador. Por mim, NÃO GANHA.

Você quer saber a diferença que há entre uma cidade “com deputado federal” e outra “sem deputado federal”? Vá a Sinop. Lá as obras públicas com recursos federais acontecem em todos os bairros, asfalto, escolas, creches, postos de saúde, etc e tal… Lá tem um deputado (eleito com nossos votos).

Compare com Alta Floresta (sem deputado federal) e veja as migalhas que aqui caíram. A somatória de todos os investimentos com recursos oriundos de trabalhos de todos os deputados federais ainda é menor, muito menor do que o trabalho feito pelo deputado, em sua cidade, e que foi o mais votado aqui em Alta Floresta.

Analisando apenas por este ângulo, já dá para entender a agonia do professor Doutor Tobias, que igual a mim, se viu traído pelos políticos mato-grossenses, por não nos darem a oportunidade de votar em um candidato aqui da cidade, mesmo que este candidato não tivesse muitas chances, mas teríamos esta oportunidade.

E o que fazer?

Nada, é votar e acabou.

Mas também é importante discutir isso, e torcer para que estes mesmos traidores (políticos que fizeram essa palhaçada) não venham aqui querer nos empurrar candidato a deputado estadual forasteiros, para que não fiquemos também sem deputado estadual.

Fico com as palavras ditas pelo professor Tobias, “agora teremos que procurar candidatos de fora para votar, prefiro isso à votar em branco”, sábias palavras, professor, sábias palavras.