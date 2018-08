SUSTO GRANDE – Um sonho, que quase termina em pesadelo

Nilson James

Como todos sabemos, o casamento ou matrimônio é definido como um vínculo estabelecido entre duas pessoas, mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, sendo o mesmo criado por Deus, se tratando de uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher e que deve ser tratada com respeito e reverência.

É o grande sonho de todo homem ou mulher, casar e constituir família. Um processo natural da vida do ser humano. É como diz um provérbio, “Quem encontra uma esposa encontra algo excelente”.

Mas, para que esse momento maravilhoso chegue, muitos casais planejam antecipadamente, as vezes por anos.

As vezes, esses momentos tem também seus momentos de provação, de superação e acima de tudo, de muita sorte.

Na tarde do ultimo sábado em Alta Floresta, uma noiva que seguia para a Igreja para esse momento tão especial, passou um grande susto, e por pouco não viu esse momento ser adiado. Ela que deixava o salão de beleza, após dar os últimos retoques, seguia tranquilamente pela perimetral Teles Pires em um calhambeque ano 1933, fazendo sessões de filmagens e fotografias dentro do veiculo, quando próximo do cruzamento da Avenida Júlio Campos, um veiculo Pálio, do nada, deu sinal para entrar e sequer esperou o calhambeque passar, vindo a colidir com o mesmo. Um impacto que acabou causando danos de “média monta” em ambos os veículos, sendo necessário o encaminhamento da condutora do veiculo Pálio pelo Corpo de Bombeiros e também do cinegrafista, que com a pancada acabou quebrando o parabrisa do calhambeque. Ambos os veículos foram retirados do local pelo guincho.

Já a noiva, nada sofreu, apenas o susto e uma lembrança que com certeza ficará registrado em sua memória.