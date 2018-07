TIRO E QUEDA – 27.07.2018

Cuiabá irá ferver nos próximos dias com a realização das convenções partidárias para definição dos candidatos para as próximas eleições. Quem serão os candidatos? O tempo nos dará as respostas, e nós claro vamos divulgar a lista dos pretensos representantes nossos nos próximos anos.

Já temos praticamente definidos dois candidatos deputados federais saindo de Alta Floresta e outros tantos (numero indefinido) de candidatos a estadual, mas pelo menos o eleitor terá opção de escolher aquele que acha ser melhor para a cidade.

Mas hoje vamos nos ater às noticias que vem da capital em relação às candidaturas a governador.

Dentre os principais proponentes, Pedro Taques, o atual governador que concorrerá a reeleição ainda não tem definido o seu vice.

Já o PR, que apostava numa dobradinha com o PT de Lúdio, sofreu um baque nesta quinta-feira, com Lúdio anunciando a intenção do Partido ter candidatura própria.

São muitas as decisões e que podem mudar ao sentido do vento ou ao sabor dos ânimos dos caciques mato-grossenses.

Já escrevi isto esta semana, mas volto a repetir, quando a nós, os eleitores, o nosso momento é nas urnas, muito embora, essa espera também é algo que nós gostamos fazer, ficar na espreita esperando as decisões para ver quem vai ter mais condições, dar nossos palpites, essas coisas normais do brasileiro.

E… mudando de assunto.

A Família Taques sofreu mais um baque no dia de ontem, com a manutenção da prisão do Primo do governador, que foi preso por corrupção enquanto estava na chefia do gabinete do primo mais famoso.

A prisão de Taques (primo) e de outros empresários, deverá ser um dos temas a serem abordados durante a campanha eleitoral que, neste ano, promete ser quente, se bem que estamos falando de políticos, e político tem uma facilidade de prometer…