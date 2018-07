TIRO E QUEDA 17.07.2018

O período proibitivo de uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso começou no domingo, dia 15 e vai até o dia 15 de outubro. As penalidades para quem desrespeitar a norma são multas que variam de R$1000 a R$7500 por hectare e possível embargo da área. A determinação visa coibir os incêndios que, nesta época do ano, acarretam em danos para biodiversidade, clima, para a própria agricultura e à saúde humana.

Curiosamente, ontem, uma área de mata aos fundos do Vila Nova foi incendiado por alguém, criando um grave problema aos moradores do entorno.

As queimadas, se na área urbana, são um risco enorme para a população como um todo, especialmente para idosos e crianças, que por causa da fumaça têm dificuldade de respirar, são mais expostos à doenças pulmonares e, claro, a saúde pública acaba sendo afetada de modo muito direto e penoso financeiramente falando.

Na área urbana, há o risco ambiental, há também o risco até mesmo ao tráfego de veículos nas rodovias, é preciso ser evitado.

Apenas para registro, no ano passado eu vi e até estive no meio de uma das queimadas mais perigosas que teve na região de Colider, quando uma extensa área foi consumida pelo fogo, afetou o tráfego na BR 163 e também na MT 320. Em determinado momento eu cheguei a ficar cercado pelo fogo. Por isso, toda campanha para conscientizar quanto ao fogo, é necessária.

Mudando de assunto, agora sobre eleições

Com o afunilamento do período político/eleitoral, começam a surgir as “histórias lindas e maravilhosas” dos nossos políticos, para quem, tudo está perfeito, sem nenhum problema. O Estado de Mato Grosso está “às mil maravilhas”.

Ontem assisti, através de uma mídia social, um vídeo em que o Governo de Mato Grosso “vende a ideia” de que a entrega da MT 320 e MT 208 para a iniciativa privada é a salvação para o povo desta parte do estado, pior é que, pelo nível do vídeo, passa a impressão de que o tráfego nos mais de 170 km entre Alta Floresta e Nova Santa Helena já está perfeito, mas isso é mais uma mentira. Passei pelo trecho na MT 320 na sexta-feira última e até vi uma equipe fazendo tapa buracos (TAPA BURACOS) entre Colider e Santa Helena. Mas há muitos locais intrafegáveis. A buraqueira toma conta da rodovia.

No vídeo institucional, o governo até reconhece que vai ter praça de pedágio (não diz quantas) e garante que haverá nas praças de cobrança de pedágios, serviços para a população. Pelo que vemos nas outras praças de pedágio a única coisa que tem é cabine de cobrança de tarifas.

Nossas estradas estão horríveis. Mesmo que você que está lendo o Tiro e Queda seja favorável a essa privatização, lembre-se que ela só é aparentemente viável porque o próprio governo deixou de investir de maneira correta o dinheiro do imposto que pagamos, para fazer chegar neste caos e aí tornar uma privatização algo bom aos olhos do povo.