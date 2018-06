COPA MASTERS: Competição que homenageará Totó Táxi inicia no final de semana

Diário Esportivo

Promoções em parceria com a Associação São José Operário lança no final de semana mais uma competição de futebol suíço. Dessa vez, a Copa Masters que homenageará o ex-zagueiro Antônio Santana, o Totó Taxista, que foi um grande atleta, e permanece, sendo um grande apoiador e torcedor do esporte altaflorestense.

Uma competição voltada apenas para os atletas acima de 40 anos, podendo jogar 3 atletas com idade de 35 anos, um acima de 100 kilos e o goleiro acima de 30 anos.

Essa será a 9ª edição da competição que terá 3 jogos de abertura, iniciando a rodada as 14h30 do sábado (30). Confira a ordem dos jogos.

15h00 – D. América/Operário/Libini x Rio Verde (1)

16h15 – Brilho Jóias x Brito Pneus/Guadalupe (2)

16h00 – Tiradentes/Sintracal x Idesp (1)

Nessa rodada folga a equipe da Aço Norte/B. Jóias/Mercado da Preta

Lembrando que o homenageado estará dando o ponta-pé inicial da competição e presenteando as equipes participantes com uma bola já na rodada de abertura.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Papelaria Florestana e do Ex-Deputado João Teixeira.