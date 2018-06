Obras para construção da unidade do Senai em Alta Floresta foram iniciadas

Bruno Felipe

Da reportagem

Iniciou nesta terça-feira 05, os trabalhos para a construção da unidade do Senai em Alta Floresta. De acordo com a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) a abertura de licitação para a contratação de empresa especializada para a construção da unidade foi realizada em janeiro deste ano e somente agora suas estruturas começam a ser erguidas. O princípio da obra pode ser visto na Perimetral Rogerio Silva.

Localizado em uma área de 10,5 mil m², o Senai Alta Floresta terá 2.735 m² de área de implantação e 811 m² de área coberta, com quatro salas de aula para 40 estudantes cada, além de dois laboratórios: de informática e multiuso. De acordo com o diretor da Federação das Indústrias de MT, Antônio Plínio, o investimento previsto é de R$ 2,2 milhões. “Uma construção muito boa e é uma escola que está faltando no nosso município”, disse ele em entrevista ao Jornal O Diário. Plínio ressaltou que a unidade será uma central para atender outros municípios da região.

O Senai-MT está em constante processo de expansão para o interior do Estado e recentemente inaugurou a ampliação e revitalização da unidade de Rondonópolis. Em julho de 2017, foi inaugurada uma nova unidade em Sorriso. As expectativas são de inaugurar a unidade de Alta Floresta ainda no mês de novembro deste ano. Conforme Plínio explicou para a reportagem do Jornal O Diário, até o fim de 2018, além de Alta Floresta, serão inauguradas unidades em Barra do Bugres e Lucas do Rio Verde, novas instalações do Senai Sinop, Senai Cuiabá e o prédio do Instituto Senai de Tecnologia (IST-MT), também na capital, além das obras de ampliação e reforma em andamento nas unidades de Várzea Grande e Cáceres.