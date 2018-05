Posto de Saúde Ana Nery necessita de reparos e manutenção, diz vereadora

Bruno Felipe

Da reportagem

Na sessão ordinária desta terça-feira 22, a vereadora Elisa Gomes (PDT) realizou diversas indicações para a Secretaria de Saúde informando a necessidade de manutenção das estruturas do Posto de Saúde Ana Nery. Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, as indicações permeiam a necessidade de arrumar os banheiros, trocar o bebedouro que alaga o local quando ligado na tomada e realizar reparos nos ventiladores, cadeiras, vidros das portas e maçanetas que estão todos quebrados. Além disso, construir uma rampa de acesso para cadeirantes, já que uma das maiores dificuldades aos pacientes está logo na entrada, com o calçamento parcialmente quebrado.

De acordo com Elisa, as irregularidades foram descobertas em visita em alguns postos de saúde no município na semana passada, momento em que constatou de perto as irregularidades do Posto Ana Nery em questão. Nossa reportagem esteve no posto localizado na Rua do Araújo e conferimos de perto as irregularidades. A coordenadora da unidade não se encontrava, mas em conversa extraoficial com algumas enfermeiras e uma rápida conferida no interior da unidade, constatamos que as irregularidades são verídicas, sendo uma das dificuldades maiores a de pacientes idosos e cadeirantes logo na entrada do posto.

A vereadora disse que já comunicou diretamente ao Secretário de Saúde Thiago Incert sobre a necessidade de manutenção do Posto, sendo que as indicações na Câmara foram apenas para registrar os pedidos de forma oficial. “Então nós pedimos a atenção do nosso secretário de saúde para que dê uma prioridade nesses locais que são emergentes, essas coisas são emergências”, disse Elisa em entrevista ao Jornal O Diário. Ela ressaltou que aguarda o retorno do Secretário de Saúde Thiago Incert que está afastado por licença médica, para conversar sobre o assunto.