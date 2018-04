TIRO E QUEDA 13.04

Em Cuiabá

O empresário Alan Malouf, condenado a 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por liderar as fraudes em licitações na Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), pediu a anulação de sua sentença proferida pela juíza Selma Rosane Santos Arruda (hoje aposentada), em outubro de 2017. A defesa argumentou que o governador Pedro Taques (PSDB), o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB) além do deputado federal Nilson Leitão (PSDB),também faziam parte do esquema – o que demandaria que o caso fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do site Folha Max.

O empresário apontou o fato de terem havido mais de 100 reuniões de campanha em sua própria residência, durante as eleições de 2014, passou “despercebido na memória” do chefe do poder executivo do Estado. Taques disse à imprensa que tinha apenas um “relacionamento social” com Malouf. “O relacionamento não era apenas social. O Senhor Governador frequentava a casa do Recorrente, sendo que a maioria das reuniões de campanha se deram lá – mais de cem -, mas isso passou desapercebido na memória do chefe maior do Estado de Mato Grosso”. Sobre Nilson Leitão, a defesa do empresário alega que o deputado federal seria um dos beneficiários do esquema de propina.

Mudando de assunto

Neste final de semana terá início à Copa TVCA de Futsal.

Alta Floresta, depois de muitos anos volta a participar da competição que, inicialmente, começa “regional”. E a cidade, que já teve um título (o primeiro a ser disputado) sonha novamente com conquistas. E sonhar não é demais. Foram contratados vários jogadores com destaque tanto em Mato Grosso, como do estado de Goiás para reforçar o elenco.

Numa rápida conversa que tive com o professor Aranha, colunista esportivo do O Diário, já pudemos perceber que a competição não será nada fácil, ele me confidenciou que até mesmo o jogador Vander Carioca (seleção Brasileira, Corinthians e outros times brasileiros) estará na competição defendendo um time da região sul (não lembro o nome). Porém, nosso colunista esportiva crava Alta Floresta como um dos grupos mais homogêneos da competição. Os nossos atletas serão conduzidos pelo professor Luiz Cesar, jovem técnico que tem feito bons trabalhos no salonismo Altaflorestense e regional, claro, agora com um enorme desafio.

Boa sorte à Alta Floresta. Interessou em participar? Vai lá, com certeza teremos bons jogos e poderemos relembrar aqueles áureos tempos do futsal Altaflorestense.