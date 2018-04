TIRO E QUEDA – 09.04.2018

Eleições: Uma informação divulgadas pelo site da rádio Progresso, de Alta Floresta, aponta que a ex-prefeita de Alta Floresta, Maria Izaura, filiou-se ao PPS (deixando o PDT) com a intuição de se candidatar à deputada estadual. Segundo a emissora de rádio, que ao longo da trajetória política de MIDA, foi uma dos maiores aliados, o convite foi feito (e aceito) pelo presidente da sigla, Marrafon, em visita à Alta Floresta. Marrafon de fato esteve semana passada na cidade.

Antes de ingressar ao PPS, a ex-prefeita teria tentado um espaço no PSDB, mas teve, segundo informação recebida por esta coluna, o seu nome vetado pelo presidente estadual da sigla, deputado Nilson Leitão, cujo nome de Isaura não agrada e, ainda por cima, uma candidatura à estadual atrapalharia o “compromisso” assumido com a sua assessora, Adriana, que deve ocupar a vaga feminina do grupo.

Pelas mídias sociais, MIDA recebeu muitas críticas, inclusive de alguns antigos colaboradores e defensores de seu nome, que acham que ela traiu o PDT ao sair da sigla, ainda eu tenha ido para a sigla aliada (ainda) do Taques, de quem é fiel escudeira.

Dentre as críticas à ex-prefeita está o fato de que, desde que perdeu a campanha à prefeita nas ultimas eleições, ela abandonou a cidade, literalmente, indo morar em Carlinda aonde tem uma fazenda. Sua casa aqui na cidade teria ficado “abandonada” e criando mato.

Ir morar em Carlinda ou dar um tempo da cidade abandonando sua casa, na minha humilde opinião, naõ são motivos para que MIDA seja criticada duramente por seus adversários.

O maior erro de MIDA, é ela ter ABANDONADO a cidade. Como tem grande influencia junto ao Governador do Estado, MIDA poderia ter interferido em favor da população por causa da crise da saúde, o hospital ficou vários dias fechados por falta de médicos que o governo não pagava os salários e consequentemente eles fizeram greve, isso pra ficar só neste problema. A lista de abandonos do governador Pedro Taques para com o município de Alta Floresta é enorme e só faz ampliar o abandono que a agora pré-candidata impôs à cidade.

E pra finalizar, quero apenas registrar aqui que a quantidade de pré-candidatos a deputados estaduais começou a crescer com uma velocidade muito grande, só espero mesmo que isso não venha a atrapalhar a nossa cidade e a cidade nãõ seja prejudicada logo ali na frente.