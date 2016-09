Prefeitura entrega hoje reforma da escola Nilo Procópio Peçanha

Dionéia Martins

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Educação está investimento aproximadamente R$ 10 milhões em obras de reformas, ampliação e em novas construções nas escolas municipais, proporcionando uma melhoria significativa no atendimento aos alunos.

Hoje às 17 horas a secretária de Educação, Lenita Kroker, entrega para a comunidade a reforma e ampliação da Escola Nilo Procópio Peçanha, localizado no Bairro Jardim Primavera. O investimento é superior a R$ 200 mil em obras de ampliação do refeitório, construção de banheiros, pintura e substituição do piso.

Essa é a primeira vez que um gestor investe pesado na educação. 11 obras de reforma e ampliação estão em andamento com recursos próprios. Escola Benjamim de Padoa, Irmã Dulce, Laura Vicunã, Jardim das Flores, Castelo Branco, Aluísio Azevedo, Anjo da Guarda, Sonia Maria Faleiro, Paulo Pires Pereira, Vicente Francisco da Silva, Geny Silvério Delarincy.

Em junho de 2015, foi inaugurada a Escola Municipal Bacaeri, localizada na zona rural. A escola que antes era uma casa de madeira, ganhou sala climatizada, cozinha, banheiros e sala para biblioteca.

Além disso, a prefeitura investiu na compra de ar condicionado para as escolas, todas as salas de aulas de todas as escolas estão sendo climatizadas e receberam mobílias e aparelhos eletroeletrônicos.

