7 de setembro é comemorado nas escolas com ato cívico em Alta Floresta

Dionéia Martins

Há 194 anos o Brasil comemora o fim do domínio português e a conquista da autonomia politica. No dia 07 de setembro de 1822, as margens do riacho do Ipiranga em São Paulo, D. Pedro I ergueu sua espada e gritou “Independência ou Morte”, fato que marcou a Independência do Brasil sendo comemorado até os dias atuais.

Ontem foi feriado nacional em comemoração a esse dia, e geralmente é comemorado com atos cívicos, hasteamento das bandeiras, canto dos hinos Nacional, do Estado e do Município. Em Alta Floresta não teve o tradicional desfile cívico, mas, nem por isso a data deixou de ser lembrada nas escolas.

A escola municipal Jardim das Flores, festejou a data com um ato cívico, apresentações e filmes. “Já vinhamos fazendo um trabalho no decorrer da semana da qual agora tivemos todos os resultados no dia. As crianças fizeram algumas apresentações, assistimos alguns filmes também representado o dia de hoje, as crianças cantaram o hino Nacional, o hino do Estado de Mato Grosso e o hino do Município, então tivemos assim um momento cívico na escola”, ressaltou a diretora Maria Iunar Portão.

A escola estadual Jaime Verissimo de Campos (JVC) também reuniu a comunidade escolar para lembrar esse dia tão importante que lembra a independência do país. “Fizemos um desfile ao redor da escola com a presença do Tiro de Guerra, hasteamento das bandeiras, teatro, foi um momento cívico”, destacou o diretor Celso Moreira.

A escola estadual Rui Barbosa também reuniu os alunos na manhã de ontem para comemorar o 7 de setembro com um ato cívico, e apresentações culturais.