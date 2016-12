Tiro e Queda

O Cerimonial responsável pela visita do governador Pedro Taques à Alta Floresta cometeu alguns erros, mais por não conhecer mesmo à nossa cidade, do que propriamente por intenção ou despreparo, acho. Por exemplo, de cara, ao chamar as autoridades, acabou esquecendo alguns prefeitos. Alertados, em tempo, foi corrigido o problema.

No entanto, uma das gafes não foi corrigida.

É certo que político, mesmo que esteja fora do circuito, gosta de ser lembrado, ex-prefeitos também, pois bem, o cerimonial chamou (nominou-a assim) a ex-prefeita Maria Izaura, e “esqueceu” dos outros dois ex que estavam na plateia, Elói de Almeida e Vicente da Riva, este, presidente local do PSDB, partido ao qual pertence a sua excelência o governador. Os dois “excluídos”, tentaram não demonstrar abatimento pela exclusão, mas o clima não ficou muito adequado.

Eu percebi que toda a vez que era citado o nome da ex-prefeita, um cidadão (leia-se puxa saco) puxava aplausos… Fui olhar de quem se tratava levei um susto, é o mesmo que aparece em várias imagens divulgadas pelo Whatsapp, grudado com a Tigresa… Tá mal de assessor a MIDA, né?

Sobre a agenda de Taques, de cara, ele entregou 20 carros para 17 municípios, dois foram para Alta Floresta, frutos de verbas do governo federal, ou seja, não fosse o PT, o PSDB teria vindo de mãos abanando. (Só pra constar, não sou filiado a nenhum partido, portanto não se trata de defender, e sim, de ser justo)

Também assinou um convênio com o Estado para manutenção do aeroporto (30 mil por mês), que foi um pedido do deputado Nilson Leitão.

Autorizou o início dos procedimentos para a implantação das UTIs no Hospital Regional, atendendo uma sentença judicial que obriga o Estado, sob pena de prisão dos responsáveis, a construir as UTIs.

Mas que fique bem claro, esse negócio de “lançar UTI”, nós já estamos calejados, o de ontem, foi o 5º lançamento de obra.

O governador atendeu até um pedido do deputado Romoaldo Junior para que o estado contrate as UTIs do Hospital Santa Rita até que as que serão construídas fiquem prontas. Taques ordenou à sua equipe que proceda com todos os esforços para ainda este ano o convênio ser assinado.

No mais, tirando a pressão dos assessores, que chegaram a impedir um vereador de subir, já terminado o evento, no palco para conversar com uma autoridade, no mais foi tudo tranquilo.



Flash back

Há 4 ou 5 anos, um grupo de pessoas de Alta Floresta, todas bem intencionadas, numa ação da campanha de combate ao diabetes, foi impedido de se manifestar próximo ao avião DC Doglas. O na época Promotor Marcelo Vachiano, chegou a ameaçar de mandar a polícia para retirar algumas faixas nas cores da campanha que foram colocadas no avião. O argumento era de que existe uma Lei Municipal que proíbe “qualquer manifestação ou evento” a menos de 50 metros do nosso monumento. Ontem, os carros financiados pelo governo federal, que Taques entregou para os municípios da região, estavam “debaixo da asa” do DC Douglas. Ué, agora pode?!?!